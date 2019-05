Cómo refutar el neopopulismo

Descripción del producto

PROFESOR CARLES MONTAÑA

Asesor internacional de comunicación corporativa, política y de crisis. Trabaja en el ámbito de la formación de portavoces y enseña técnicas para hablar en público. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona.

Número de alumnos Fechas Dónde se celebra Días de la semana 20 7 y 8 de junio El País, Miguel Yuste, 40 Viernes y sábado

“Los chinos no pagan impuestos en España”, “las vacunas provocan autismo”, “hoy más hombres sufren violencia de género”, “para que te paguen tienes que hacerte autónomo”, “las mujeres marroquíes reciben una paga del Estado si denuncian a sus parejas por maltrato”, “los inmigrantes son parásitos”… A diario, en una negociación de trabajo, en una reunión familiar, se plantean argumentos falaces de lo más simplista que nos indignan y ante los que no acertamos a responder. Sin embargo, existen herramientas eficaces de debate y de argumentación que ayudan a moverse en este nuevo clima social con eficacia para ganar tiempo, refutar y rebatir el populismo, siempre desde el respeto. No hace falta ser Aristóteles ni Cicerón. Para no quedarse bloqueado ante este tipo de situaciones lo importante es aprender a argumentar.

Este taller es para ti si…

Te has quedado bloqueado alguna vez ante un argumento populista.

Te interesa conocer cómo construir una línea argumental eficaz.

Quieres responder acertadamente ante una afirmación indignante.

Desconoces la manera de desentrañar las fake news.

Crees que el pensamiento crítico puede ayudarte a mejorar.

Quieres contar con una base sólida para rebatir cualquier falacia.

Necesitas herramientas para preparar un debate.

Programa

Viernes 7 de junio 16.00-17.30 Puesta en común de los argumentos simplistas más habituales.

¿Qué es el pensamiento crítico y para qué sirve?

La argumentación. 17.30-20.00 ¿Qué es un argumento y cómo se construye?

Elementos a tener en cuenta a la hora de armar un argumento.

Tipología de argumentos. Ejemplos.

Ejercicio práctico.